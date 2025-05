Najboljše gorenjske inovacije v Sij Acroniju, Domelu, Tab Systems in Iskraemecu

Planica, 29. maja - Regionalna zbornica Gorenjska je danes v Planici podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Zlata priznanja je prejelo šest inovacij iz podjetij Sij Acroni, Domel, Tab Systems in Iskraemeco. Podelili so še 10 srebrnih priznanj in priznanje za prebojno invencijo.