Napadena v Miklavžu lastnica psov

Miklavž na Dravskem polju/Maribor, 28. maja - Starejša ženska, ki je umrla po napadu psa v Miklavžu na Dravskem polju, je bila lastnica treh psov, ki so bili ob njenem truplu. Trenutno so v zavetišču, njihovega prejšnjega lastnika pa je policija v preteklosti že obravnavala, v enem primeru je predlagala tudi odvzem psov, so danes potrdili na Policijski upravi (PU) Maribor.