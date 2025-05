Pirc Musar konec tedna na turnejo po Afriki

Ljubljana, 28. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v soboto začela afriško turnejo, med katero bo do prihodnjega četrtka obiskala Kenijo, Madagaskar in Etiopijo. Na dvostranskih srečanjih jo bodo sprejeli predsedniki omenjenih držav, med turnejo pa si bo prizadevala za krepitev slovenskega povezovanja in sodelovanja z afriškimi državami.