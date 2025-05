Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 28. maja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je trgovanje sklenil 0,49 odstotka višje kot v torek. Nad gladino so ga potisnile delnice Save Re, Petrola, Telekoma Slovenije in NLB. Vlagateljem so bile najbolj zanimive delnice Krke, s katerimi je bilo za milijon evrov prometa, trgovanje pa so končale s padcem. Skupni promet je dosegel 1,79 milijona evrov.