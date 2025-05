Evropska komisija napoveduje niz ukrepov za zagonska podjetja v EU

Bruselj, 28. maja - Evropska komisija je danes napovedala vrsto ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja v EU za zagonska podjetja in podjetja v fazi rasti. Cilj ukrepov, ki so opredeljeni v posebni strategiji, je izboljšati dostop podjetij do financiranja in infrastrukture, zmanjšati birokracijo ter pospešiti rast zagonskih podjetij.