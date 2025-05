Revija Sodobnost podelila nagradi za kratko zgodbo in esej

Ljubljana, 28. maja - Revija za literaturo in kulturo Sodobnost izhaja 89 let, približno dve desetletji pa podeljujejo nagradi za najboljšo kratko zgodbo in esej. V torek je na tradicionalnem Pomladnem srečanju Sodobnosti nagrado za najboljšo kratko zgodbo prejela Nastja Vidmar za delo z naslovom Jelenja ženska, za esej pa Primož Vidovič za Vpijoči v puščavi.