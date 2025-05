EU in Združeni arabski emirati začeli pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu

Dubaj, 28. maja - EU in Združeni arabski emirati so danes uradne začeli pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. V primeru uspešnih pogajanj bo to prvi tovrsten sporazum unije s katero od držav z območja Arabskega zaliva. Skupaj sicer letna trgovinska menjava med partnericama dosega skoraj 100 milijard evrov.