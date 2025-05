ZSSS bo danes dobila novega predsednika

Ljubljana, 29. maja - Delegati Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) bodo danes na izrednem kongresu volili predsednika do konca mandatnega obdobja leta 2027. Izbirali bodo med Andrejem Zorkom, Davidom Švarcem in Dušanom Kaplanom. Do volitev prihaja, potem ko se je dosedanja predsednica ZSSS Lidija Jerkič odločila za predčasen odhod s funkcije.