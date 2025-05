Na dogodku pozvali h krepitvi odpornosti večstanovanjskih stavb na naravne nesreče

Ljubljana, 28. maja - Na pojavnost naravnih vremenskih pojavov in nesreč morajo biti pripravljene tudi večstanovanjske stavbe, katerih odpornost je treba v Sloveniji okrepiti, so se strinjali udeleženci dogodka, ki je potekal v organizaciji Zavarovalnice Triglav. Strokovnjaki so pozvali tudi k odgovornemu načrtovanju in vzdrževanju stavb.