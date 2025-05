Občina Ig zaradi padca otroka v vrtčevski jašek zamenjala oba pokrova jaškov

Ig, 28. maja - Občina Ig je v torek v vrtčevski enoti Krimček zamenjala oba pokrova jaškov za meteorno vodo, saj je v ponedeljek v enega padel otrok in se lažje poškodoval. V vrtcu so danes opravili tudi izredni nadzor šolske inšpekcije, ki ni ugotovila nobenih z dogodkom povezanih nepravilnosti in so postopek zaključili, so za STA pojasnili na občini.