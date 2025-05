Pivovarji vlado pozvali k umiku načrtovanega dviga trošarin

Ljubljana, 28. maja - Slovenski pivovarji pozivajo vlado, naj umakne za 1. junij napovedano zvišanje trošarin na pivo, pristojna ministrstva, zlasti finančno, pa k razumu in iskanju nadaljnjih rešitev. Kot so opozorili na novinarski konferenci, bijejo plat zvona, saj bi lahko dvig marsikatero pivovarno pahnil v rdeče številke in na koncu potopil.