Poškodovali napis Park Ade Škerl in Sonje Plaskan

Ljubljana, 28. maja - Komaj mesec dni in pol po odprtju prvega parka, poimenovanega po istospolnem paru Adi Škerl in Sonji Plaskan, so napis poškodovali, je sporočil pesnik Brane Mozetič. Po njegovem mnenju ne gre za običajen vandalizem, ampak za dejanje, storjeno iz sovraštva in nestrpnosti do določenega dela družbe. Mestna občina Ljubljana je že obljubila popravilo.