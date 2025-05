Mladinska knjiga obogatila ponudbo knjig za mlade

Ljubljana, 28. maja - Pri založbi Mladinska knjiga so danes predstavili novosti mladinskega leposlovja. Izdali so prevode knjig o čarovniku Harryju Potterju, knjigi Brazgotinasti kralj avtorice Leigh Bardugo ter Oskar in jaz pisateljice Marie Parr, strip Urh in skrivnostna nova sošolka Tanje Esch ter drugi del Sapiensa v stripu izpod peresa Yuvala Noaha Hararija.