Evropska sredstva za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco

Ljubljana, 28. maja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih centrov za oskrbo oseb z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Za razpis v vrednosti 3.474.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2.952.050 evrov, so sporočili z ministrstva.