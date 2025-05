Pripombe v zvezi s predlogom obrambne resolucije večinoma o kadrovskem popolnjevanju SV

Ljubljana, 28. maja - Ministrstvo za obrambo je na predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma v četrtek, nato pa poslala v DZ, prejelo deset pripomb. Večinoma se nanašajo na obseg in strukturo ter kadrovsko popolnjevanje SV, so navedli na ministrstvu.