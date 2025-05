Ljubljana, 28. maja - Policijski inšpektor Matej Harb in direktorica mariborskega urada uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Helena Dolajš bosta ob 15. uri v mestnem parku nasproti Policijske uprave (PU) Maribor v Maistrovi ulici 2 v Mariboru dala izjavo za medije glede torkove smrti ženske na Dravskem polju, so sporočili s PU Maribor. (STA/AVDIO)