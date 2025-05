Delavci v Evropi najpogosteje izpostavljeni rakotvornemu UV sevanju

Ljubljana, 28. maja - Izpostavljenost rakotvornim snovem na delovnem mestu ogroža zdravje in kakovost življenja delavcev, so danes na seminarju o preprečevanju poklicnega raka poudarili strokovnjaki. Predstavili so tudi rezultate raziskave, ki kaže, da so delavci v Evropi najpogosteje izpostavljene sončnemu UV sevanju in emisijam izpušnih plinov iz dizelskih motorjev.