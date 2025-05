Skupščina ZZZS predlaga črtanje določila o prostočasnih aktivnostih v osnutku novele zakona

Ljubljana, 28. maja - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na današnji seji sprejela mnenje k osnutku novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Podprli so rešitve, ki določajo ureditev financiranja, plačila iz proračuna in jasnejšo pristojnost organov zavoda. Predlagajo pa črtanje določila o prostočasnih aktivnostih.