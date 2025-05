Na Ljubljanski borzi dopoldne večinoma pozitivna gibanja

Ljubljana, 28. maja - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu trgovanja večinoma zvišujejo. Najhitreje se dražijo delnice obeh zavarovalnic, navzdol sta obrnjena le tečaja delnic Cinkarne Celje in Krke. Indeks SBI TOP se je do 11.30 zvišal za 0,41 odstotka, vlagatelji pa največ povprašujejo po delnicah Krke in NLB.