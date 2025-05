Kubanski športniki z velikimi težavami z vizumi za ZDA

Havana, 28. maja - Kubanski olimpijski komite (Kok) je v torek obtožil Washington, da kubanskim športnikom zavrača vizume za vstop v državo in s tem onemogoča nastope na tekmovanjih. Posebej veliko skrb to Kubancem povzroča zaradi nogometnega SP 2026, kjer bodo sogostiteljice ZDA, in olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028.