Objavljen razpis za gradnjo nove infekcijske klinike v Mariboru

Ljubljana/Maribor, 28. maja - Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je danes objavil dolgo pričakovano javno naročilo za gradnjo nove stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor. Ponudbe zainteresiranih gradbincev zbira do 14. julija opoldne, izhaja iz objave na državnem Portalu javnih naročil.