KPK zoper Goloba uvedla preiskavo glede nasprotja interesov v zadevi Karigador

Ljubljana, 28. maja - Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi predhodnega preizkusa glede dopustovanja premierja Roberta Goloba v Karigadorju in odločanja o članih svetov javnih zavodov zoper premierja uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov, so sporočili s KPK.