Zaposleni v več podjetjih Fortenove začeli stavko

Zagreb, 28. maja - Zaposleni v podjetjih skupine Fortenova - Jamnica, Zvijezda in PIK Vrbovec - so v torek začeli stavko zaradi nizkih plač in nepripravljenosti vodstev na podaljšanje kolektivne pogodbe. V Fortenovi, ki je tudi lastnica Mercatorja, so v odzivu izpostavili, da so plače zvišali in da nihče v podjetjih ne prejema minimalne plače.