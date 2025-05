Ob mednarodnem dnevu lahkega branja o kognitivni dostopnosti v kulturi

Slovenj Gradec, 28. maja - Ob mednarodnem dnevu lahkega branja danes v Slovenj Gradcu poteka Dan za lahko branje, ki ga organizira zavod Risa. Pripravili so delavnice in okroglo mizo, na kateri so razpravljali o kognitivni dostopnosti v kulturi. Med drugim so predstavili najnovejšo publikacijo Koroške galerije likovnih umetnosti v lahkem jeziku o slikarju Jožetu Tisnikarju.