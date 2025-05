EA: Iz ekipnega EP v Mariboru v prvo ligo tri reprezentance

Ljubljana, 28. maja - Ena osrednjih tem torkove seje upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (AZS) je bila priprava na organizacijo ekipnega evropskega prvenstva 2. in 3. skupine. To bo v Mariboru od 24. do 29. junija. Evropska atletika (EA) je potrdila, da bodo v prvo skupino napredovale prve tri reprezentance in ne zgolj prvi dve.