Avstralija za 40 let podaljšala delovanje obrata za utekočinjanje plina

Sydney, 28. maja - Avstralija je danes odobrila 40-letno podaljšanje delovanja velikega obrata za utekočinjanje zemeljskega plina, ki bi ga glede na predhodne načrte morali zapreti čez pet let. Tamkajšnja vlada se je za to potezo odločila kljub nasprotovanju tihomorskih otoških držav, ki se bojijo, da bo to še dodatno škodovalo podnebju.