V Albaniji nekdanji predsednik Meta obtožen korupcije

Tirana, 28. maja - Albansko posebno tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu je v torek vložilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku države Iliru Meti in njegovi ženi Moniki Kryemadhi zaradi korupcije, pranja denarja in prikrivanja premoženja. Meta, ki mu grozi do 12 let zapora, je obtožbe zavrnil, poročajo tuji mediji.