Azijske borze večinoma z rastjo

Tokio, 28. maja - Indeksi na azijskih borzah so v današnjem trgovanju večinoma obarvani zeleno, s čimer so sledili dogajanju na newyorških borzah. Vlagatelji so pozdravili najnovejše podatke o razpoloženju porabnikov v ZDA, potem ko se je indeks zaupanja ameriških potrošnikov v gospodarstvo maja prvič po petih mesecih nazadovanja zvišal.