Soboški mestni svet potrdil načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest za letos

Murska Sobota, 28. maja - Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na seji v torek soglasno potrdil letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2025. Skupni načrtovani stroški rednega vzdrževanja prometnih površin v letu 2025 znašajo 945.000 evrov in so vključeni v rebalans občinskega proračuna.