NHL vse bližje ponovitvi lanskega finala

Edmonton, 28. maja - Hokejisti moštva Edmonton Oilers, lanski finalisti, so vse bližje novemu boju za Stanleyjev pokal. V finalu zahoda so ponoči premagali Dallas Stars s 4:1 in povedli s 3:1 v zmagah. Lani so se za naslov pomerili s Florido Panthers, ki v vzhodni konferenci ligi NHL vodijo proti Carolina Hurricanes s 3:1 v zmagah.