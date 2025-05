Nekdanja Combsova asistentka pričala o ugrabitvi in grožnjami s smrtjo

New York, 28. maja - Nekdanja osebna asistentka Capricorn Clark je v torek v nadaljevanju sojenja Seanu Diddyju Combsu na zveznem sodišču v New Yorku povedala, da jo je decembra 2011 ugrabil in ji dejal, da gresta skupaj ubit rap glasbenika Kida Cudija, ker je imel ljubezensko razmerje z njegovo varovanko in žrtev Cassie Ventura, poročajo ameriški mediji.