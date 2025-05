V okolici Škofljice medved napadel in hudo poškodoval žensko

Škofljica, 27. maja - V okolici Škofljice je danes na robu gozda medved napadel in hudo poškodoval žensko, ki so jo nato z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Njeno življenje je ogroženo. Policija izvaja aktivnosti za zaščito ljudi, občanom Škofljice pa svetujejo, da se izogibajo hoji po gozdu, so sporočili s PU Ljubljana.