Pregled - šport, 27. 5. (torek)

ASIAGO - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je v 16. etapi po slabih 110 km predčasno končal dirko po Italiji. Zasavec je imel v prvih tednih precej težav z zdravjem po padcih, njegovo nadaljevanje Gira pa je bilo vprašljivo že po nedeljski etapi. Zdaj je po novem padcu dokončno sklenil dirko in ostal brez možnosti za drugo slavje po letu 2023.

LEIPZIG - Potem ko sta se Teja Belak in Lucija Hribar prvi dan evropskega prvenstva uvrstili v finalne boje za odličja, se je v današnjih kvalifikacijah izkazal tudi Gregor Rakovič. V finale konja z ročaji je napredoval s šestim dosežkom.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva. V polfinalu lige OTP banka so z 2:0 v zmagah izločili Terme Olimio. V finalu jih čaka zmagovalec dvoboja Krka - Ilirija, v katerem so prvo tekmo dobili Novomeščani.

BARCELONA - Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal je podaljšal pogodbo z Barcelono do konca sezone 2030/31. Sedemnajstletni Yamal je bil eden ključnih členov blaugrane ob trojni kroni v tej sezoni. Barcelona je osvojila prvenstvo, kraljevi pokal in superpokal.

MIAMI - Branilci naslova Stanleyjevega pokala, hokejisti Florida Panthers, so zamudili prvo priložnost, da se prebijejo v veliki finale lige NHL. Na domačem ledu so s Carolina Hurricanes izgubili z 0:3 in v boju na štiri zmage vodijo s 3:1. Na zahodu se za naslov merijo Edmonton Oilers in Dallas Stars. Kanadčani po treh dvobojih vodijo z 2:1 v zmagah.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Oklahoma City Thunder so v Minneapolisu dobili četrto tekmo finala zahodne konference lige NBA in v boju na štiri zmage povedli s 3:1 v zmagah. Minnesoto Timberwolves so ugnali s 128:126.