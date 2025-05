Začela se je gradnja nasipa ob Muri med Petanjci in Krogom

Tišina, 27. maja - Na območju med Krogom in Petanjci so se začela gradbena dela na skoraj 21 milijonov evrov vrednem visokovodnem nasipu, namenjenem izboljšanju poplavne varnosti ob reki Muri. Kot so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, projekt poteka skladno s časovnim načrtom, zaključek del pa je predviden do sredine leta 2026.