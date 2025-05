Fajon v Bratislavi o pospešitvi širitvenega procesa EU

Bratislava, 27. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes v Bratislavi sestala s predsednikom Slovaške Petrom Pellegrinijem in zunanjim ministrom Jurajem Blanarjem. V ospredju pogovorov so bili krepitev sodelovanja med državama, širitev Evropske unije in aktualni svetovni izzivi. Fajon se je zavzela za pospešitev širitvenega procesa unije.