Pregled - svet, 27. 5. (torek)

LIVERPOOL - Na paradi ob proslavljanju osvojitve naslova prvaka nogometnega kluba Liverpool je avtomobil zapeljal v množico. Poškodovanih je bilo več deset ljudi. Po incidentu v bolnišnici ostaja 11 ljudi, ki pa niso smrtno ogroženi. Policija je pridržala 53-letnega moškega, domnevnega voznika, dogodka pa ne obravnava kot terorizem. Policija sumi, da je moški vozil pod vplivom prepovedanih drog. Osumljen je tudi poskusa umora in nevarne vožnje.

GAZA - Novoustanovljena humanitarna organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ki deluje s podporo ameriških podjetij, je v ponedeljek sporočila, da je na območju začela razdeljevati prvo pomoč. Fundacija ni razkrila, koliko pomoči so razdelili. Urad ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (Ocha) in agencija ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) sta medtem sporočila, da ne vesta, ali je bila pomoč organizacije GHF dejansko razdeljena prebivalcem enklave. V Rafi je nato ob odprtju centra za razdeljevanje pomoči organizacije GHF izbruhnil kaos. Številni sestradani Palestinci so razgrabili pakete s pomočjo, izraelske sile pa so ob tem sprožile več opozorilnih strelov.

WASHINGTON/MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin se igra z ognjem, je opozoril ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da bi se Rusiji zgodilo veliko slabih stvari, če ne bi bilo njega. Trump je v zadnjih dneh po silovitih ruskih napadih na Ukrajino zaostril retoriko do Putina. V nedeljo ga je označil za norega. Kremelj v odzivu nedeljski kritiki ni pripisal velikega pomena, danes pa je Ukrajino obtožil, da s svojimi dejanji nasprotuje mirovnemu procesu. Moskva je obsežne napade na Ukrajino v zadnjih dneh označila za odgovor na vse pogostejše ukrajinske napade.

GAZA/BRUSELJ - Na pogajanjih za prekinitev ognja v Gazi so posredniki oblikovali nov predlog, ki vključuje izpustitev desetih talcev, 70-dnevno prekinitev ognja in delni umik Izraela, so v ponedeljek ob sklicevanju na vire poročali mediji. Palestinsko islamistično gibanje Hamas naj bi predlog sprejelo, kar pa so ZDA zanikale. Okrepitve napadov na Gazo ni mogoče upravičiti v okviru humanitarnega in mednarodnega prava, je medtem v pogovoru z jordanskim kraljem Abdulahom II. dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Izrael je pozvala, naj ustavi trenutno eskalacijo.

BRUSELJ - Evropska komisija ne izključuje možnosti ukrepanja proti Madžarski zaradi zakonodaje, ki prepoveduje parado ponosa, in predloga zakona o nevladnih organizacijah in medijih, je po zasedanju ministrov članic za zadeve EU povedal evropski komisar za vladavino prava Michael McGrath. Večina držav članic EU, med njimi Slovenija, je sicer Madžarsko že pred zasedanjem pozvala k reviziji nedavnih sprememb zakonodaje glede pravic skupnosti LGBTIQ+. V skupni izjavi tudi pozivajo Evropsko komisijo, naj uporabi razpoložljiva pravna sredstva, če Budimpešta ne bo ukrepala.

OTTAWA - Kanadčani so v ponedeljek toplo sprejeli britanskega kralja Karla III. in kraljico Camillo na prvem obisku v državi, ki se otepa grožnje s prevzemom s strani predsednika ZDA Donalda Trumpa. 76-letni Karel III. je na povabilo premierja Marka Carneyja danes uradno odprl zasedanje novega parlamenta. V nagovoru poslancem, ki ga je pripravila kanadska vlada, je izpostavil pomen zaščite demokracije, vladavine prava in samoodločbe. Kot je dodal, mora Kanada ostati močna in svobodna.

BRUSELJ - Ministri za zadeve EU so potrdili pravno podlago za nov evropski finančni instrument, v okviru katerega bo članicam za skupno naročanje obrambnih zmogljivosti na voljo do 150 milijard evrov posojil, so sporočili s Sveta EU. Namen sprejete uredbe, ki je podlaga za instrument SAFE, je okrepiti proizvodne zmogljivosti evropske obrambne industrije, zagotoviti, da bo oprema na voljo, ko jo države potrebujejo, in zapolniti manjkajoče obrambne zmogljivosti držav.

PARIZ - Spodnji dom francoskega parlamenta, narodna skupščina, je v prvem branju s 305 glasovi za in 199 proti potrdil predlog zakona o končanju življenja, ki predvideva pomoč pri umiranju za nekatere bolnike. Gre za prvi od številnih korakov do dokončnega sprejetja zakona. Francoski predsednik države Emmanuel Macron je potrditev predloga označil za pomemben korak.

BRUSELJ - Evropska komisija je v okviru akta o digitalnih storitvah (DSA) uvedla preiskavo večjih pornografskih platform Pornhub, Stripchat, XNXX in XVideos zaradi suma, da otrokom ne preprečujejo dostopa do vsebin. V središču preiskave je odsotnost učinkovitih ukrepov za preverjanje starosti uporabnikov strani.

TURKU - Nemški kancler Friedrich Merz je med obiskom na Finskem pojasnil ponedeljkovo izjavo o odpravi omejitev za Ukrajino glede rabe zahodnega orožja, rekoč da je zgolj opisal obstoječe stanje. Kot je dodal, je namreč Ukrajina že imela dovoljenje za napade na vojaške cilje na ruskem ozemlju.

WASHINGTON - Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ustavila postopke za izdajo viz tujim študentom, ki se želijo izobraževati v ZDA, poroča portal Politico, ki se sklicuje na navodilo državnega sekretarja Marca Rubia diplomatsko-konzularnim predstavništvom po svetu. Pogovori s študenti v tujini pred pridobitvijo vize so za zdaj ustavljeni, ker vlada pripravlja nove postopke, med njimi obvezno preverjanje objav na družbenih omrežjih tistih, ki želijo vizo.

BRUSELJ - Evropska komisija je izbrala skoraj 36.000 mladih, ki jim bo omogočila, da z vlakom odkrivajo Evropo in njeno kulturno raznolikost. Od začetka pobude DiscoverEU leta 2018 je brezplačno vozovnico prejelo že 390.000 mladih.

BUKAREŠTA - Romunski skrajno desni politik Calin Georgescu je v ponedeljek zvečer sporočil, da se umika iz politike. Georgescu je novembra lani presenetljivo zmagal v prvem krogu predsedniških volitev, ki ga je ustavno sodišče nato razveljavilo, kasneje pa mu je prepovedalo kandidaturo na ponovljenih volitvah, na katerih je zmagal župan Bukarešte Nicusor Dan.

ATENE - V Grčiji je tožilstvo mornariškega sodišča v Pireju skoraj dve leti po smrtonosnem brodolomu ladje z migranti, v katerem je junija 2023 umrlo več kot 600 ljudi, pred dnevi sprožilo kazenski postopek zoper 17 pripadnikov obalne straže. Obtoženi so, da so povzročili ali na različne načine prispevali k brodolomu.

ZAGREB - V Zagrebu je ponoči v naselju Prečko odjeknila eksplozija, ki je povzročila škodo na dveh gostinskih lokalih. Poškodovanih ni bilo, je sporočila zagrebška policija. Glede na prve ugotovitve je malo pred 3. uro zjutraj nekdo na območju odvrgel eksplozivno napravo. Motiv za napad ni znan, prav tako policija še vedno išče storilca.

WASHINGTON - Ameriški nacionalni javni radio (NPR) je vložil tožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi prekinitve kongresno potrjenega financiranja z izvršnim ukazom, poročajo ameriški mediji. NPR v tožbi trdi, da je Trump s tem prekršil ustavo, ker posega v svobodo govora in pristojnosti kongresa.

RIM/GENOVA - Na občinskih volitvah, ki so v nedeljo in ponedeljek potekale v delu Italije, so levosredinske stranke zabeležile uspeh v glavnih mestih štirih pokrajin. V Genovi in Ravenni sta že v prvem krogu zmagala kandidata za župana iz levosredinskega zavezništva Silvia Salis in Alessandro Barattoni.

SARAJEVO - Pri sprejemnem centru za migrante v kraju Blažuj blizu Sarajeva je bilo v ponedeljek zvečer v obračunu med migranti ranjenih šest moških. Pet jih utrpelo težje telesne poškodbe, dva sta v kritičnem stanju. Po navedbah policije je prišlo tudi do streljanja, okoliščine incidenta še preiskujejo.