Karel III. odprl zasedanje novega kanadskega parlamenta

Ottawa, 27. maja - Britanski kralj Karel III. je danes uradno odprl zasedanje novega kanadskega parlamenta. V nagovoru poslancem, ki ga je pripravila kanadska vlada, je kralj izpostavil pomen zaščite demokracije, vladavine prava in samoodločbe. Kot je dodal, mora Kanada ostati močna in svobodna. To je bil prvi tovrsten nagovor monarha v skoraj pol stoletja.