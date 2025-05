Ljubljanski center za socialno delo na dnevu odprtih vrat predstavil svoje delo

Ljubljana, 27. maja - Center za socialno delo (CSD) Ljubljana je danes pripravil dan odprtih vrat. Na ploščadi Ajdovščina so svoje delo predstavljali na petih stojnicah, pripravili pa so tudi okroglo mizo z uglednimi gosti s področja socialne stroke. Po dogodku ugotavljajo, da obstaja velik interes, da CSD skrbijo za čim bolj neposreden in pristen stik z ljudmi.