Naročila trajnega blaga v ZDA aprila padla za 6,3 odstotka

Washington, 27. maja - Naročila trajnega blaga v ZDA so bila aprila za 6,3 odstotka manjša kot marca, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Pred tem so se marca po navzdol popravljenih podatkih povečala za 7,6 odstotka, nihanje pa je posledica nezanesljive trgovinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa.