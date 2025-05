Indeks potrošniškega zaupanja v ZDA maja prvič po petih mesecih navzgor

New York, 27. maja - Indeks zaupanja ameriških potrošnikov v gospodarstvo je z aprilskih 85,7 točke v maju porasel na 98 točk, so sporočili iz newyorške organizacije Conference Board. To je prva rast indeksa po petih zaporednih mesecih nazadovanja. V organizaciji so rast pripisali umirjanju trgovinskih vojn s strani predsednika ZDA Donalda Trumpa.