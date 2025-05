O noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dokončno na naslednji seji

Ljubljana, 27. maja - Poslanci so danes opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, h kateremu so sprejeli nekaj koalicijskih dopolnil. Tretjo obravnavo predloga zakona, ki predvideva postopno zviševanje sredstev za investicije in razvoj do leta 2036, bodo poslanci opravili na naslednji seji.