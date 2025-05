Pijani kolesar v Nemčiji skušal pobegniti policiji s skokom v jezero

Lindau, 27. maja - Nemška policija je v mestu Lindau ob Bodenskem jezeru skušala ustaviti kolesarja, ki je pobegnil policistom in skočil v jezero. Po približno treh urah so ga našli podhlajenega v bližini obale in ga odpeljali v bolnišnico. Po preizkusu se je izkazalo, da je imel v krvi previsoko koncentracijo alkohola.