V enem od vrtcev otrok padel v jašek in se lažje poškodoval

Ljubljana, 27. maja - Na območju ene izmed vzgojno-varstvenih ustanov na območju Policijske uprave Ljubljana je v ponedeljek dopoldne prišlo do nesreče, v kateri je otrok padel v jašek za meteorno vodo in bil pri tem lažje poškodovan, so za STA potrdili na policiji. Po prvih podatkih je otrok v jašek padel zaradi preloma betonskega pokrova jaška, na katerega je stopil.