Na temnem spletu 89 milijonov piškotkov slovenskih uporabnikov

Ljubljana, 31. maja - Podjetje za kibernetsko varnost NordVPN je na temnem spletu odkrilo 89 milijonov t. i. piškotkov, povezanih s slovenskimi uporabniki. Gre za majhne datoteke, ki beležijo prijavne podatke in vedenje med brskanjem po spletnih straneh in so v napačnih rokah lahko ključ do najbolj zasebnih podatkov uporabnikov, opozarjajo v podjetju.