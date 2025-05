Poslanci za nadaljevanje obravnave predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 27. maja - Poslanci so z 42 glasovi za in 26 proti med prvo obravnavo odločili, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja primeren za nadaljnjo obravnavo. Za so bili v koalicijskih Svoboda, SD in Levica, proti pa so bili v SDS, NSi in poslanci iz vrst Demokratov.