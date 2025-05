Na Bovškem se je hudo poškodoval jadralni padalec

Notranje Gorice, 27. maja - Na območju Bovca je v ponedeljek na travnato površino strmoglavil 34-letni slovenski padalec, pri tem naj bi utrpel poškodbo hrbtenice. Padalec je s padalom vzletel z vzletnega mesta Planja. Ko se je približeval Bovcu in je bil 10 metrov nad tlemi, ga je sunek vetra začel obračati in se mu je padalo delno zaprlo, on pa je strmoglavil.