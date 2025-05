Avditorij Portorož napoveduje bogato poletno dogajanje

Portorož, 27. maja - Letošnje poletje bo v Portorožu postreglo s številnimi dogodki, so na današnji novinarski konferenci sporočili predstavniki tamkajšnjega avditorija. Med drugim so izpostavili tradicionalne dogodke, kot so Melodije morja in sonca, Portoroške noči in Festival komorne glasbe Piranski glasbeni večeri, pripravljajo pa tudi več koncertov.