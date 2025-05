V DZ pomisleki glede sprememb postopka imenovanja ravnateljev

Ljubljana, 27. maja - Državni zbor je na izredni seji opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ob zvišanju sredstev za investicije in razvoj glede na BDP uvaja še enofazni postopek imenovanja ravnatelja. Prav v zvezi s tem je bilo največ pripomb s strani opozicije, koalicija je noveli izrazila podporo.