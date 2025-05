V Kopru odprli nov potniški terminal

Koper, 27. maja - V Luki Koper so danes odprli nov potniški terminal, s katerim obeležujejo 20. obletnico prihoda prve potniške ladje v Koper. Trajnostno zasnovan objekt, skozi katerega bodo v Koper stopali turisti s potniških ladij, ponuja prostore za carino, policijo in turistično-informacijski center, obenem pa še konferenčno dvorano in kavarno.