Podnebni svet v predlogu podnebnega zakona vidi temelje za dolgoročno razogljičenje

Ljubljana, 27. maja - Predlog podnebnega zakona vzpostavlja ključne finančne in pravne temelje za dolgoročno razogljičenje, so na ponedeljkovi seji ocenili člani podnebnega sveta. Za širše družbeno sprejemanje ukrepov zakona je po njihovem prepričanju potrebna močna kampanja, ki bi pojasnila pomen in koristi okoljskih in podnebnih ukrepov za vsakdanje življenje.